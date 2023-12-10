Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В России взрывной рост изъятия имущества и денег у коррупционеров - счёт идёт на сотни миллиардов рублей.

В России взрывной рост изъятия имущества и денег у коррупционеров - счёт идёт на сотни миллиардов рублей.

Да, в этом году Генеральная прокуратура России и российские суды работают не покладая рук по отбору у коррупционеров всего "нажитого непосильным трудом".

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Комментарии
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Александр Попов
ДАВНО ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!
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16 час.
Тамара Елисеева
А про « Сердюкову» не забыли??
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14 час.
Александр Симаков
Видимо, что Вы одна ещё не в курсе, что вся коррупционная шумиха вокруг Сердюкова и Васильевой - это одна из операций прикрытия для усыпления бдительности наших &quot;зарубежных партнёров&quot;?
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9 час.

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