ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Друг стал захаживать к моей жене, я развелся и отплатил ему тем же

Друг стал захаживать к моей жене, я развелся и отплатил ему тем же

С Ванькой мы самого раннего детства дружили. Можно сказать, на одном горшке в садике сидели. Когда подросли, друг за друга горой были.

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Комментарии
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В
Воробей
Весёлая жизнь!
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16 час.
Вера Федорова
Поганенько всё это. Больше всех не вызывает уважения автор.
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9 час.
Майя Maja
Меня удивляет беднота души таких вот глупых людишек. Живут, как черновик пишут своей жизни. А по человечески когда собираются судьбу свою строить? Идиотизм, чесслово(( Неужели не понимают, что принцип бумеранга никому еще не удалось отменить в этом мире?
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9 час.

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