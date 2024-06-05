Друг стал захаживать к моей жене, я развелся и отплатил ему тем же

Поганенько всё это. Больше всех не вызывает уважения автор.

Майя Maja

Меня удивляет беднота души таких вот глупых людишек. Живут, как черновик пишут своей жизни. А по человечески когда собираются судьбу свою строить? Идиотизм, чесслово(( Неужели не понимают, что принцип бумеранга никому еще не удалось отменить в этом мире?