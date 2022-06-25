Русская весна

115 069 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай вожаков
    И этот безбожник туда же.Папа Римский обви...
  • Nikolay Stepanov
    Да, предвидеть уже некому на Западе. Время гениев кончилось. Началась эра дураков.Путин: Запад загн...
  • ММ
    Чиновница от Евросоюза публично обозвала Путина пустобрехом- он постоянно говорит, что Россия будет принимать меры к ...Путин пояснил, чт...

Мэр Берлина поговорила с «дипфейковым Кличко»

Мэр Берлина поговорила с «дипфейковым Кличко»

Мэр Берлина Франциска Гиффи поговорила с «дипфейковым Виталием Кличко». Как сообщает Тagesschau беседа состоялась по Zoom, и Гиффи прервала сеанс видеосвязи после того, как у нее возникли сомнения в том, что она действительно говорит с мэром Киева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх