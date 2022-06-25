Мэр Берлина поговорила с «дипфейковым Кличко»

Мэр Берлина Франциска Гиффи поговорила с «дипфейковым Виталием Кличко». Как сообщает Тagesschau беседа состоялась по Zoom, и Гиффи прервала сеанс видеосвязи после того, как у нее возникли сомнения в том, что она действительно говорит с мэром Киева.