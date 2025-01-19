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19/01/25==Черные дни Черного моря: разлив мазута изменит побережье до неузнаваемости

19/01/25==Черные дни Черного моря: разлив мазута изменит побережье до неузнаваемости

Академик Данилов-Данильян: Этот курортный сезон в Анапе лучше пропустить На фото: уборка мазута в Краснодарском крае после разлива в Черном море Экологическая катастрофа на Черном море приобретает все более страшные очертания.

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