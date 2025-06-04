В ПНИПУ создали удобрение, повысившее урожайность корнеплодов на 20%

Инновационное экологичное биоорганическое удобрение на основе бактерий сенной палочки, гуминовых кислот и кобальта, значительно повышающее урожайность сельхозкультур, разработали специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), сообщает 3 июня пресс-служба вуза.
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