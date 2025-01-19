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Солнце на пороге инверсии магнитного поля: что это значит для Земли

Солнце на пороге инверсии магнитного поля: что это значит для Земли

Солнце на пороге инверсии магнитного поля: что это значит для Земли Ирина ВальковаСолнце готовится к одному из важнейших событий — инверсии магнитного поля, которая происходит каждые 11 лет.

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