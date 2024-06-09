Стало известно, почему молчит Игорь Николаев: “Пазл сложился!”

А скажет, обоим сторонам (США и Россия) не угодить.

ольга решетникова

Неужели "в таких городах, как Самара, Сочи, Саратов и многих других" нет людей, способных принести на концерт помидоры-кисель и прочее, чтобы кинуть ему в рожу?