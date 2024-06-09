В Сети с треском разнесли молчащего Игоря Николаева, который пользуется всеми благами российского шоу-бизнеса, но упорно молчит на тему СВО РФ в Украине.
Стало известно, почему молчит Игорь Николаев: “Пазл сложился!”
Комментарии
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лл
лина любимцева
А скажет, обоим сторонам (США и Россия) не угодить.
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10 час.
ольга решетникова
Неужели "в таких городах, как Самара, Сочи, Саратов и многих других" нет людей, способных принести на концерт помидоры-кисель и прочее, чтобы кинуть ему в рожу?
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10 час.
НМ
Наталия Москаленко
Сильно хитрый, всегда был таким!
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6 час.
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