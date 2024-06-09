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Стало известно, почему молчит Игорь Николаев: “Пазл сложился!”

Стало известно, почему молчит Игорь Николаев: “Пазл сложился!”

В Сети с треском разнесли молчащего Игоря Николаева, который пользуется всеми благами российского шоу-бизнеса, но упорно молчит на тему СВО РФ в Украине.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А скажет, обоим сторонам (США и Россия) не угодить.
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10 час.
ольга решетникова
Неужели  &quot;в таких городах, как Самара, Сочи, Саратов и многих других&quot;  нет людей, способных принести на концерт помидоры-кисель и прочее, чтобы кинуть ему в рожу?
Ответить
10 час.
НМ
Наталия Москаленко
Сильно хитрый, всегда был таким!
Ответить
6 час.

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