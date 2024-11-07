Ликсутов: Москва предоставила возможности для промсотрудничества на Международной китайской выставке

Продукцию столичных производителей, а также информацию о локализации производства и экспортного сотрудничества с особой экономической зоной «Технополис Москва» представили посетителям и участникам VII Международной китайской выставки импортных товаров и услуг Import Expo — 2024 (CIIE-2024) в Шанхае.
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