В Пермском государственном цирке стартовал проект «Цирк на ощупь» для людей с нарушениями зрения. Первым представлением стало шоу «Итальянский цирк: слоны и тигры», сопровождаемой тифлокомментариями, передает ТАСС.
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