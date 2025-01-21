Valve показала трейлер стартовавшей распродажи стратегических игр Steam Valve нача...

Valve показала трейлер стартовавшей распродажи стратегических игр SteamValve начала первую распродажу Steam 2025 года в формате фестиваля стратегий в реальном времени, недельной феерии скидок, демоверсий и бесплатных вещей в магазине очков Steam, все это направлено – как вы уже догадались – на… источник#Steam #Valve.