Intel анонсировала выпуск ангстремных чипов, первым будет Panther Lake На конференц...

Intel анонсировала выпуск ангстремных чипов, первым будет Panther LakeНа конференции Intel Vision в Лас-Вегасе компания анонсировала процессор Panther Lake, который объединит лучшие черты предыдущих поколений Lunar Lake и Arrow Lake — энергоэффективность и производительность, а также станет первым продуктом на новом производственном техпроцессе.
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