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Intel анонсировала выпуск ангстремных чипов, первым будет Panther Lake На конференц...

Intel анонсировала выпуск ангстремных чипов, первым будет Panther Lake На конференц...

Intel анонсировала выпуск ангстремных чипов, первым будет Panther LakeНа конференции Intel Vision в Лас-Вегасе компания анонсировала процессор Panther Lake, который объединит лучшие черты предыдущих поколений Lunar Lake и Arrow Lake — энергоэффективность и производительность, а также станет первым продуктом на новом производственном техпроцессе.

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