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Русский след повсюду: Заседание по импичменту Байдену закончилось выступлением "Путина" в Конгрессе

Русский след повсюду: Заседание по импичменту Байдену закончилось выступлением "Путина" в Конгрессе

Конгрессмен Московиц пришел на заседание палаты представителей в маске президента России, с целью высмеять республиканцев и раскритиковать Такера Карлсона за его интервью в Кремле, но получилось все наоборот – такого он явно не планировал.

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