Daily Star: британец пожелтел из-за болезни печени

Киран Купер из Великобритании рассказал о тяжелой борьбе с заболеванием печени, из-за которого его кожа приобрела настолько яркий желтый оттенок, что семья шутила, что он стал похож на Барта Симпсона из мультсериала "Симпсоны", пишет Daily Star.
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