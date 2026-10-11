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Журнал «Профиль»

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Зеленский согласился провести выборы на Украине при условии перемирия на 60 дней

Зеленский согласился провести выборы на Украине при условии перемирия на 60 дней

После призыва президента США Дональда Трампа провести выборы Владимир Зеленский публично ответил на эти заявления.

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