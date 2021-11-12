"Финансовый блок": для 2 знаков зодиака звезды закроют денежный источник с 12 по 17 ноября

Астрологи обозначили знаки зодиака, у которых финансовый источник закроется с 12 по 17 ноября. Вселенная оставит представителей 2 созвездий без копейки в кармане.
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