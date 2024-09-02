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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аякс» продал Бергвейна «Аль-Иттихаду» за 21+ млн евро

«Аякс» объявил о переходе 26-летнего полузащитника в «Аль-Иттихад». Сумма трансфера составит более 21 миллиона евро.

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