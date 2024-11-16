ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ну что, прославилась тётка, целая статья в Гардиан ей посвящена.Это я про педиатра Буянову, которую на днях посадили за невоздержанный язык.
Достали...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ну что, прославилась тётка, целая статья в Гардиан ей посвящена.Это я про педиатра Буянову, которую на днях посадили за невоздержанный язык.
Свежие комментарии