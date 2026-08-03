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FiNE NEWS

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Диетолог объяснила причины сильного желания сладкого и дала рекомендации

Американский диетолог Джули Уоллес объяснила причины сильного желания есть сладкое. Она отметила, что такая тяга может свидетельствовать о нестабильности уровня сахара в крови и указывать на другие факторы, влияющие на организм.

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