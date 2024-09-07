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Парламентская газета

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Банкротов-ипотечников не выставят на улицу

Банкротов-ипотечников не выставят на улицу

Единственное ипотечное жилье не будут продавать с торгов при банкротстве заемщика. Человек сможет заключить с банком, в залоге которого находится квартира или дом, мировое соглашение и оплатить долг либо за счет третьих лиц, либо соцвыплат, например за участие в боевых действиях.

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