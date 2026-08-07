Мишустин передал Жапарову привет от Путина

В Чолпон-Ате 7 августа состоялась встреча президента Киргизии Садыра Жапарова с участниками Евразийского межправительственного совета, в ходе которой премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с важным заявлением.
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