Новогодние откровения чиновников

В ходе новогодних праздников вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров дал интервью агентству ТАСС, в котором затронул проблемы автомобильной отрасли.
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