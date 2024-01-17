Что за молитвы, тропари и кондаки читают верующие на Крещение Господне, о чем просить Бога 19 января 2024 года Алёна ЮрьеваВ ночь с 18 на 19 января православные христиане встречают светлый праздник Крещения Господня, или Богоявления.