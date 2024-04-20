МО РФ: подразделения ПВО уничтожили 50 беспилотников за ночь

В ночь на 20 апреля силы ПВО сбили 50 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны. По информации ведомства, над территорией Белгородской области нейтрализованы 26 беспилотных машин, над Брянской областью — 10, над Курской — восемь, над Тульской — два.