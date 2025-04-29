Автобусы, троллейбусы и трамваи в Челябинске изменят маршруты 1 мая

1 мая из-за спортивного праздника в центре Челябинска изменятся маршруты общественного транспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с проведением 1 мая в центре Челябинска эстафеты и велогонки с 6:00 до 15:00 будет закрыто движение по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до Лесопарковой.