Израиль: Delta Air Lines объявила, что полеты между аэропортом Нью-Йорка Кеннеди (JFK/KJFK) в США (США) и международным аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве (TLV/LLBG) в Израиле возобновятся с 6 сентября после их предыдущей приостановки из-за регионального конфликта.