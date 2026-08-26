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Контрафронт

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Израиль: Delta Air Lines объявила, что полеты между аэропортом Нью-Йорка Кеннеди (JFK/KJFK) в США...

Израиль: Delta Air Lines объявила, что полеты между аэропортом Нью-Йорка Кеннеди (JFK/KJFK) в США (США) и международным аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве (TLV/LLBG) в Израиле возобновятся с 6 сентября после их предыдущей приостановки из-за регионального конфликта.

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