Израиль: Delta Air Lines объявила, что полеты между аэропортом Нью-Йорка Кеннеди (JFK/KJFK) в США (США) и международным аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве (TLV/LLBG) в Израиле возобновятся с 6 сентября после их предыдущей приостановки из-за регионального конфликта.
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