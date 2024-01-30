"Известия": на внутренних авиарейсах планируют разрешить продажу алкоголя

По данным издания "Известия", в Государственной думе РФ рассматривается законопроект о разрешении розничной продажи алкогольной продукции в торговых залах зоны ожидания и залах выдачи багажа на внутренних авиарейсах до 31 мая 2026 года.
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