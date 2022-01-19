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Корабли Северного флота проследят за учениями НАТО в Арктике

Корабли Северного флота проследят за учениями НАТО в Арктике

Учения Cold Response 2022 анонсированы на март–апрель.По информации «Газеты.RU», одним из этих кораблей станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», который в 2020 и 2021 годах принимал активное участие в испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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