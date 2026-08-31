Эксперт Воронков усомнился в экологических претензиях к Севморпути

Опасения о серьёзном экологическом ущербе от использования Северного морского пути требуют более взвешенной оценки, считает эксперт по арктическим проблемам, доктор исторических наук Лев Воронков, мнение которого приводит KP.
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