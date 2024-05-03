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На Украине появилась первая братская могила солдат ВСУ

На Украине появилась первая братская могила военных ВСУ, пишет издание «Страна».Как отмечается, на кладбище «Садгора» в городе Черновцы в одну могилу захоронили 16 солдат, погибших в результате авианалета 11 марта 2022 года на Людвиновку Киевской области.

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