На Украине появилась первая братская могила солдат ВСУ

На Украине появилась первая братская могила военных ВСУ, пишет издание «Страна».Как отмечается, на кладбище «Садгора» в городе Черновцы в одну могилу захоронили 16 солдат, погибших в результате авианалета 11 марта 2022 года на Людвиновку Киевской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии