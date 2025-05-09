Добровольцы донецкого РО ВСКС приняли участие в мероприятиях к 80-летию Дня Победы

В честь 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне по всей стране прошли праздничные мероприятия, в которых поучаствовали и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, в том числе с Донбасса.
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