Врач Павличенко назвала восемь признаков нехватки антиоксидантов

Они замедляют развитие тяжелых хронических заболеваний Антиоксиданты замедляют развитие тяжелых хронических заболеваний и восстанавливают поврежденные клетки организма, по этой причине важно вовремя выявлять их дефицит в организме, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.