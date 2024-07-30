Врач Павличенко назвала восемь признаков нехватки антиоксидантов

Они замедляют развитие тяжелых хронических заболеваний Антиоксиданты замедляют развитие тяжелых хронических заболеваний и восстанавливают поврежденные клетки организма, по этой причине важно вовремя выявлять их дефицит в организме, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.
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