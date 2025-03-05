В Смоленск доставили икону из разрушенного ВСУ монастыря под Курском

Чудотворную икону Божией Матери «Пряжевская» из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря, который был разрушен в результате нападения ВСУ на Курскую область, доставили в Свято-Успенский кафедральный собор в Смоленске.
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