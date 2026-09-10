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Царьград

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Инфекционист Румянцев: Новый клещевой вирус из Китая грозит тяжелым состоянием

Инфекционист Румянцев: Новый клещевой вирус из Китая грозит тяжелым состоянием

Сочетание с вирусом Даби резко повышает риск тяжёлых осложнений и даже смерти.Китайские учёные обнаружили новый вирус, который передаётся человеку через укусы клещей.

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