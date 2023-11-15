Демограф Ракша назвал большое количество разводов в РФ полезным для демографии

В России распадается больше половины всех заключенных браков. Впрочем, такой высокий уровень разводимости может быть даже полезен для демографии, поскольку после развода люди часто вступают в новые отношения, которые, как правило, закрепляются новым ребенком.
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