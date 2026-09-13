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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зак Браун: «VSC нанесли два суровых удара. Это была гонка «Макларена», Норрис доминировал»

Исполнительный директор « Макларена » Зак Браун высказался о невезении Ландо Норриса на Гран-при Испании – чемпион не смог совершить «бесплатный» пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности (VSC).

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