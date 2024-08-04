Жильцы аварийного читинского дома проведут голодовку, опасаясь обрушения здания

Живущие в аварийном доме №2 на улице Дивизионной в читинском поселке Антипиха граждане опровергают слова Михаила Шибаева, главы Ингодинского района, о том, что передумали устраивать голодовку протеста 6 августа.
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