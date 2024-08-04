Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Так, так, так....очень даже интересно, кто написал, а самое главное - подписал эту самую "положительную" характеристи...Защита Иванова на...
  • Бендер Задунайский
    А еще он хорошо кушает и делает по утрам зарядку . Надо выпускать , нечего такому положительному на нарах чалиться . ...Защита Иванова на...
  • Вовладар Даров
    Израиль скоро разорвут арабские страны!Израиль рассматри...

Жильцы аварийного читинского дома проведут голодовку, опасаясь обрушения здания

Жильцы аварийного читинского дома проведут голодовку, опасаясь обрушения здания

Живущие в аварийном доме №2 на улице Дивизионной в читинском поселке Антипиха граждане опровергают слова Михаила Шибаева, главы Ингодинского района, о том, что передумали устраивать голодовку протеста 6 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх