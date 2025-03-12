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Царьград

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Мужчину из Тернополя увезли в военкомат прямо из "скорой помощи"

Мужчину из Тернополя увезли в военкомат прямо из "скорой помощи"

В Тернополе мужчину доставили в военкомат, когда супруга вызвала ему скорую помощь. Вместо медицинской помощи к пациенту прибыли сотрудники военкомата и полиция.

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