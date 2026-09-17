Издатель «Сноба» Марина Геворкян вошла в «Топ-1000 российских менеджеров»

Марина ГеворкянАссоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсантъ» представили 27-й рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров».
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