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Издатель «Сноба» Марина Геворкян вошла в «Топ-1000 российских менеджеров»

Издатель «Сноба» Марина Геворкян вошла в «Топ-1000 российских менеджеров»

Марина ГеворкянАссоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсантъ» представили 27-й рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров».

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