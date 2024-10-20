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Ай да "Два майора"

Ай да "Два майора"

Уволенный глава департамента информполитики АП Узбекистана Комил Алламжонов был фактически третьим человеком в Администрации президента Алламжонов заведовал всей медийкой и считался главным лоббистом американской политики в сфере образования и СМИ.

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