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ACB. «Фуэнлабрада» сыграет с «Ховентудом», «Гран-Канария» встретится с «Манресой» и другие матчи

В субботу, 26 ноября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB. «Фуэнлабрада» дома сыграет с «Ховентудом», «Гран-Канария» встретится с «Манресой».

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