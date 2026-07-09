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Программируемая метаповерхность генерирует десятки голограмм одновременно

Программируемая метаповерхность генерирует десятки голограмм одновременно

Технологии создания одновременно нескольких голограмм уже существуют, но для их работы требуется увеличить число так называемых голографических каналов — отдельных потоков, несущих независимую информацию.

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