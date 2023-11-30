Пашинян готовится к вoйне с Россией? Армения готовит бойцов на западных полигонах и раздает оружие населению

Куда ведет свою страну премьер-министр Армении Никол Пашинян, кажется не понимает уже даже он сам. После позорной сдачи Нагорного Карабаха, армянский премьер решил взяться за реформирование армии, естественно по западному образцу.
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