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Каменский о КХЛ: «Добавили двух легионеров, стараемся, чтобы потолок зарплат был у всех одинаковый, сократили заявку команд на сезон – новый чемпионат будет еще интереснее» 

– Чего удалось лиге добиться за последний год? Какие достижения КХЛ может занести себе в актив, а над чем еще предстоит серьезно поработать? – Во-первых, мы сейчас стараемся, чтобы потолок зарплат был у всех одинаковый – мы его постоянно снижаем, а так называемый пол потолка, наоборот, поднимаем, чтобы все команды были в более ровном положении.

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