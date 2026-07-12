Мишустин поздравил работников рыбного комплекса России с профессиональным праздником

Глава правительства Михаил Мишустин в воскресенье поздравил работников рыбохозяйственного комплекса России с профессиональным праздником, подчеркнув их значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и технологического суверенитета страны.
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