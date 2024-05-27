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Царьград

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В России прекратят резонансное дело о краже 500 млн рублей из-за бесконечного затягивания судебного процесса

В России прекратят резонансное дело о краже 500 млн рублей из-за бесконечного затягивания судебного процесса

Дело о хищении полумиллиарда из бюджета прекратят в связи с истечением срока давности преступления.Резонансное уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и столичной области прекратят из-за истечения срока давности.

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