В России прекратят резонансное дело о краже 500 млн рублей из-за бесконечного затягивания судебного процесса

Дело о хищении полумиллиарда из бюджета прекратят в связи с истечением срока давности преступления.Резонансное уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и столичной области прекратят из-за истечения срока давности.
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