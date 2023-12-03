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Сектор Газа: перемирие окончено, война продолжается

Израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа. По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, операция будет иметь схожий характер с действиями военных на севере анклава.

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