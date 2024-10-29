Российские телеканалы требуют от Google 2 ундециллиона рублей

Сумма требований российских телеканалов к Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube увеличилась до ₽2 ундециллионов (ундециллион — это единица с 36 нулями), сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с судебными исками.
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