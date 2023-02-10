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Микэл Бриджес: «Узнал об обмене по видеосвязи от Дэмиона Ли»

Форвард Микэл Бриджес рассказал о том, как узнал об обмене из «Финикса» в «Бруклин». «Мой кореш Дэмион Ли, он был в отеле и вышел на меня по видеосвязи, по FaceTime.

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