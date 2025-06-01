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Царьград

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ЧП с поездом в Брянской области: 47 человек госпитализированы, трое в тяжёлом состоянии

ЧП с поездом в Брянской области: 47 человек госпитализированы, трое в тяжёлом состоянии

В Брянской области произошло чрезвычайное происшествие с поездом, в результате которого госпитализированы 47 человек, включая троих детей.

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