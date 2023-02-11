В МИД России назвали условия возможных переговоров с Киевом

В последнее время идёт много прямо противоположных по сути разговоров относительно украинского конфликта – кто-то говорит о возможных наступлениях на фронте с обеих сторон, а кто-то о переговорах.
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